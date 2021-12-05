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Erzincan'da 56 kaçak göçmen yakalandı

Erzincan’da yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen Afganistan uyruklu 56 kaçak göçmen yakalandı.

Erzincan'da yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen Afganistan uyruklu 56 kaçak göçmen yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince takibe alınan E.K. idaresindeki 53 AAJ 707 plakalı tır, Erzincan'ın Refahiye ilçesi uygulama noktasında durduruldu. Yapılan aramanın ardından tırın dorsesinde saklanan Afganistan uyruklu 56 kaçak göçmen ve bu göçmenlerin kaçışlarını organize eden 2 kişi yakalandı. İran üzerinden gelip İstanbul'a gitmek isteyen 56 kaçak göçmen yapılan kimlik tespitinin ardından merkezde bulunan bir spor salonuna götürülerek yapılan işlemlerin ardından Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.


Kaçak geçişleri organize eden E.K. ve Ş.O. gözaltına alındı.

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