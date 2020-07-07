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Erzincan'da 568 kaçak cep telefonu ele geçirildi

Erzincan’da düzenlenen operasyonda 568 kaçak cep telefonu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Erzincan'da düzenlenen operasyonda 568 kaçak cep telefonu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.


Kentte, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gümrük kaçağı ürünlerin satıldığı iş yerleri tespit edildi. 13 ayrı iş yerine eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda çeşitli marka ve modelde IMEI numarası klonlanmış 568 kaçak cep telefonu ele geçirildi.


Şüpheliler A.Y. ile Y.K. gözaltına alınırken, emniyette ifadelerine başvurulan 11 kişi serbest bırakıldı.

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