Erzincan'da 6 yıl önce yanan spor sahası yeniden hayat buluyor

Erzincan'da 17 Temmuz 2015 tarihinde yanan Ülkü Spor Kompleksi içerisindeki sentetik futbol sahası aradan geçen 6 yılın ardından yeniden hayat buluyor.

Erzincan'da 17 Temmuz 2015 tarihinde Yunus Emre Mahallesinde Erzincan Belediyesine ait Ülkü Spor Kompleksi içerisindeki sentetik futbol sahasının etrafında bulunan kuru otların tutuşmasıyla birlikte futbol sahasına sıçramasının ardından sahanın bir bölümü yandıktan sonra 6 yıldır hiçbir resmi sportif faaliyet gerçekleştirilemiyordu. Yandıktan sonra adeta kaderine terk edilen saha 6 yılın ardından yeniden faaliyete geçeceği günü bekliyor.

Erzincan Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Emin Turan, İnşaatı devam eden Ülkü Spor Kompleksi hakkında açıklamada bulundu. Turan, “Yunus Emre Mahallesinde Erzincan Belediyesine ait Ülkü Spor Kompleksi içerisinde bulunan sentetik çim saha yeniden yapılıyor, ayrıca 500 kişilik tribün, 5 adet soyunma odası inşası yapım aşamasında. İnşaat yüzde 75 dolayında, en kısa sürede özellikle yeni futbol sezonuna kavuşturmak için uğraş veriyoruz. Yeniden yapılan Ülkü Spor Kompleksinin içeresinde yeni ASKF hizmet bürosu, görevli odaları ve malzeme depolarından oluşan çok amaçlı bir bina yapılıyor. Şimdiden tüm amatör spor camiamıza hayırlı olsun” dedi.