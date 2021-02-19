İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Erzincan'da 79 köy yolu ulaşıma kapalı

Erzincan’da kar yağışı sebebiyle 79 köy yolu ulaşıma kapalı.

Erzincan'da kar yağışı sebebiyle 79 köy yolu ulaşıma kapalı.


Erzincan genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle merkezde 5, Çayırlı ilçesinde 4, İliç ilçesinde 2, Kemah ilçesinde 6, Kemaliye ilçesinde 7, Refahiye ilçesinde 30, Tercan ilçesinde 20 ve Üzümlü ilçesinde 5 köy yolu olmak üzere toplamda 79 köy yolu ulaşıma kapalı olduğu belirtildi. Çalışmalar kapsamında toplamda bin 571 köy yoluna ulaşıma açıldı. Öte yandan İl Özel İdaresi Köylere Hizmet Götürme Birliği 12 greyder, 2 dozer, 12 kepçe, 5 bıçaklı kamyon ve 8 ekip ile kapalı köy yollarının açılması için yol genişletme çalışmalarını sürdürüyor.


Ayrıca şehirlerarası yollarda da zaman zaman ulaşımda aksamalar meydana geliyor. Erzincan'ın yüksek rakımlı güzergâhlarında ağır tonajlı araçlar ilerlemekte güçlük çekerken karayollarının karla mücadele ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaparak yolların açık kalması için çaba sarf ediyor.


Kar ve tipi nedeniyle onlarca maddi hasarlı trafik kazası da meydana gelirken Bölge Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler sürücüleri gizli buza karşı uyarıyor.


“Buzlanma ve don uyarısı”


Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, sis ve pus hadisesi beklendiğinden özellikle ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı, başta sürücüler olmak üzere vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.