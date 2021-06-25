Erzincan'da 8 bin 796 aday iyi bir üniversite için ter dökecek

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) uyguladığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) Erzincan'da 8 bin 796 üniversite adayı ter dökecek.

Milyonlarca öğrencinin hayalini kurduğu üniversiteyi kazanabilmeleri için girdikleri YKS'ye artık sayılı saatler kaldı. Türkiye Cumhuriyeti Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından ülke genelinde yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 26 Haziran 2021 Cumartesi ve 27 Haziran 2021 Pazar günü belirlenen sınav binalarında gerçekleşecek. Sınav hakkında bilgi veren Erzincan Merkez Sınav Koordinatörü ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Döner, özellikle adayları sınav saatinden 15 dakika önce sınav merkezinde bulunmaları konusunda uyardı. Prof. Dr. Ayhan Döner Erzincan'da yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile ilgili detayları açıkladı.

Döner açıklamasında; “2021-YKS, 26-27 Haziran tarihlerinde Cumartesi günü saat 10.15'de Temel Yeterlilik Testi (TYT), Pazar günü saat 10.15'de Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Pazar günü saat 15.45'de Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç oturumda gerçekleşecek. Adaylara TYT'de 120 soru için 135 dakika, AYT'de 160 soru için 180 dakika, YDT'de 80 soru için 120 dakika süre verilecek.

Erzincan'da, 26 Haziran Cumartesi günü olan TYT'ye 4 bin 131 kız ve 4 bin 665 erkek aday olmak üzere toplamda 8 bin 796 kişi katılacak olup, 34 Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı, 9 Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'ne bağlı ve 3 cezaevinde toplamda 46 sınav merkezinde bin 381 görevli personel hazır bulunacak. 27 Haziran Pazar Günü yapılacak olan AYT'ye 2 bin 827 kız ve 2 bin 774 erkek aday olmak üzere toplamda 5 bin 571 kişi katılacak olup, 17 Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı, 6 Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'ne bağlı ve 2 cezaevinde toplamda 25 sınav merkezinde 824 görevli personel hazır bulunacak. 27 Haziran Pazar günü son oturum olan YDT'ye ise 190 kız ve 136 erkek aday olmak üzere toplamda 326 kişi katılacak. 65 görevli personel 1 Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı, 1 Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesine bağlı ve 1 cezaevinde hazır halde bulunacak.

Ayrıca, engelli adaylar, ulaşımın kolay olması ve zeminin müsait olmasından kaynaklı Tarihi Erzincan Lisesi'nde sınava girecekler.

Öte yandan Nüfus Müdürlükleri sınava girecek adayların kimlik kartı problemi yaşamamaları için, 26 Haziran Cumartesi günü saat 07.00-17.00 arası ve 27 Haziran Pazar günü saat 07.00-15.00 arası açık bulundurulacak.” dedi.

Sınan başlamadan 15 dakika önce sınav merkezinde hazır bulunmalarının altını çizen Prof. Dr. Ayhan Döner, “Adaylar, sınav giriş belgelerinde belirtilen talimatları dikkatli bir şekilde okumalı ve eksiksiz uygulamalıdır. Adaylar, ÖSYM sitesinden yer alan talimatları takip etmeli ve sınava giriş için gerekli sınav giriş belgesi ve geçerli kimlikleri unutmamalıdır. Ayrıca cep telefonu, araba anahtarı, cüzdan, küpe, kolye, yüzük (alyans hariç), bilezik, kulaklık vb. gibi sınav binasına sokulması yasak maddelerle sınav binasına gelmemelidir. Adaylar, sınav başlama saatinden yaklaşık 1,5 saat önce (TYT ve AYT için 8.45 YDT için 14.15) sınav binalarına alımları başlayacağından yığılmalara neden olmamak için zamanında sınav binalarına gelmeli ve sınav başlama saati, TYT ve AYT için 10.15; YDT için 15.45 olduğu için adaylar, TYT ve AYT için saat 10.00'dan, YDT için saat 15:30'dan sonra sınav binasına alınmayacaktır. Adaylar, bina girişlerinde sosyal mesafe kurallarına azami dikkat etmelidir.” diye konuştu.