İhlas Haber Ajansı

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Erzincan'da 8 kaçak göçmen ve 1 organizatör şüphelisi yakalandı

Erzincan’da, uygulama noktasında durdurulan bir araçta 8 kaçak göçmen ile göçmen kaçakçılığı şüphelisi 1 kişi gözaltına alındı.

Erzincan'da, uygulama noktasında durdurulan bir araçta 8 kaçak göçmen ile göçmen kaçakçılığı şüphelisi 1 kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, Erzurum - Erzincan kara yolu Akyazı uygulama noktasında Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan kontrolde 1 organizatör şüphelisi ile Afganistan uyruklu 8 kişinin kaçak olduğu belirlendi.


Afganistan uyruklu 8 kaçak göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan araç şoförü S.Y. ve kaçak göçmenler tahkikat için Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne götürüldü.

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