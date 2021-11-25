Erzincan'da 8 kaçak göçmen yakalandı

Erzincan'da yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen Afganistan uyruklu 8 kaçak göçmen ile bu şahısların kaçak geçişlerini organize ettiği öne sürülen 4 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Erzincan- Erzurum kara yolu polis uygulama noktasında durdurulan 2 otomobilde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen yabancı uyrukluları ve aynı araçlar içerisinde kaçak geçişleri organize eden 4 şahıs yakaladı. Yakalanan kaçak göçmenlerin bir kısmı Erzurum'dan İstanbul'a bir kısmının ise Van'dan Eskişehir'e gitmek üzere yola çıktığı belirlendi.

Öte yandan aynı araçlarda bulunan ve düzensiz göçmenlerin yurda kaçak girişlerini organize ettikleri öne sürülen B.D., O.D., H.E.A., ve M.Ö. polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye çıkarılan zanlılardan H.E.A., ve M.Ö. tutuklandı. Şüphelilerden B.D. ve O.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kimlik tespiti için şubeye götürülen kaçak göçmenlerin işlemlerin ardından Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.