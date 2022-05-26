Erzincan'da 8,5 MW'lık HES kurulacak

Erzincan'da Soğanlı Deresi ve Teknecik Deresi üzerinde, 8,5 MW kapasiteli Hastarla Hidroelektrik Santrali (HES) kurulup işletilecek.

Erzincan'ın Çayırlı ilçesi Soğanlı Deresi ve Teknecik Deresi üzerinde, 8,5 MW kapasiteli Hastarla Hidroelektrik Santrali (HES) ve Hazır Beton Tesisi kurulması ve işletilmesi planlanıyor. Projenin değeri 91 milyon TL olarak tahmin ediliyor.

Kurulacak nehir tipi hidroelektrik santral projesinde 2 adet regülatör, bir adet su alma yapısı, 2 adet çökeltim havuzu, 2 adet iletim hattı, yükleme havuzu, cebri boru ve santral binası inşa edilecek. Teknecik Deresi üzerine kurulacak regülatörle alınan su, iletim borusu ile Soğanlı Regülatörü göl sahasına aktarılacak. Daha sonra Soğanlı Regülatöründen alınan su iletim borusu vasıtasıyla yükleme havuzuna iletilecek, oradan da cebri boru ile santrale iletilecek. Hastarla HES projesinde net düşü 318,25 metre olup, 8,5 MWe kurulu güç ile, yılda 21,66 GWh elektrik enerjisi üretilmesi planlanıyor.