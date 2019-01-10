İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Erzincan'da 89 adet sikke ve 1 adet tarihi obje ele geçirildi

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı’nca yapılan operasyonda, tarihi özelliği olduğu değerlendirilen 89 adet sikke ve 1 adet obje ele geçirildi.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan operasyonda, tarihi özelliği olduğu değerlendirilen 89 adet sikke ve 1 adet obje ele geçirildi.


Erzincan İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğünce 09 Ocak 2019 tarihinde Merkez İlçe Akyazı Beldesi Ekşisu mevkiinde C.M., L.E. ve Y.E. isimli şahısların üzerlerinde ve kullandıkları araçta arama yapıldı.


Yapılan arama neticesinde; L.E. isimli şahsa ait montun cebindeki şeffaf renkli poşet içerisinde tarihi özelliği olduğu değerlendirilen 10 sikke ve şahsın evinde yapılan aramada ise yine tarihi özelliği olduğu değerlendirilen 79 adet sikke ve 1 adet obje ele geçirilerek, Müze Müdürlüğüne teslim edildi.


Olay şüphelileri L.E. ve C.M. isimli şahıslar “2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanununa Muhalefet” suçundan gözaltına alındı.


Y.E. isimli şahıs ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.