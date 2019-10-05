İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Erzincan'da 9 ay süreyle çalıştırılacak 250 işçi kadrosuna 6 bin kişi başvurdu

Erzincan’da İŞKUR tarafından uygulanan Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde 9 ay süreyle çalıştırılacak 250 işçi kadrosuna 6 bin kişi başvurdu.

Erzincan'da İŞKUR tarafından uygulanan Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde 9 ay süreyle çalıştırılacak 250 işçi kadrosuna 6 bin kişi başvurdu.


Yıldırın Akbulut Kapalı Spor Salonunda 9 ay süreyle çalıştırılacak 250 personel noter huzurunda yapılan kura ile belirlendi. 250 işçinin kura çekimi sonrasında kuradan adı çıkanlar sevinçlerini aileleri ve yanlarında bulunan arkadaşları ile paylaşırken, kurada adları çıkmayan vatandaşlar salondan üzgün şekilde ayrıldı.


Kura ile belirlenen ve Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde 9 ay süreyle çalıştırılacak 250 işçinin hafta içi iş başı yapacağı belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.