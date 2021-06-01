Erzincan'da 93 bin 632 kişi aşılandı

Türkiye genelinde olduğu gibi Erzincan'da da yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle aşılama çalışmaları devam ederken, bugüne kadar il genelinde 93 bin 632 vatandaşın aşılandığı öğrenildi.

Korona virüs salgınında düşüş gösteren illerden birisi olan Erzincan'da aşılanma sayılarında artış devam ediyor. Bu kapsamda Erzincan il genelinde 93 bin 632 kişiye korona virüs aşısı uygulanırken 40 bin doz da ikinci aşı uygulaması yapıldı.

Öte yandan Erzincan'da görev yapan aşı timleri, vatandaşlarla görüşerek onları ikna edip Covid-19 ile mücadele kapsamında aşılarını gerçekleştiriyor. Aşı sırası gelen vatandaşların bir kısmının aşı yaptırmaması üzerine Sağlık Bakanlığı'nın talimatıyla illerde 'aşı ikna timleri' devreye alındı. Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü tarafından oluşturulan ikna timi ve normal aşı ekibi, hem sahada hem de kurumun çağrı merkezinden vatandaşı telefonla arayarak, ikna ediyor. İkna eden ve aşılarını yapan timlerin yanı sıra aşı olanlarda, olmayanları aşı olmaya davet ediyor.