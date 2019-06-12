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Erzincan'da 981 kök kenevir imha edildi

Erzincan’da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda ele geçirilen 981 kök kenevir, yakılarak imha edildi.

Erzincan'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda ele geçirilen 981 kök kenevir, yakılarak imha edildi.


Erzincan İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğünce yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Bozyazı/Hoca Ahmet Yesevi Mahallesinde ikamet eden Y.B. ve S.B. isimli şahısların yasa dışı kenevir bitkisi ektiği tespit edildi. İl Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince tespiti yapılan evde yapılan aramada Y.B. isimli şahsa ait evin, duvarla çevreli bahçesinde boyları 10 santim ile 80 santim arasında değişen 981 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.


Şüpheli Y.B. ve S.B. isimli şahıslar hakkında soruşturma başlatılırken, ele geçirilen 981 kök kenevir bitkisi ise yakılarak imha edildi.

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