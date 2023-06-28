Erzincan'da acemi kasaplar hastanenin yolunu tuttu

Erzincan'da kurbanlık keserken kendini yaralayan acemi kasaplar koşarak hastanelere gitti.

Erzincan'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde sabah kılınan bayram namazının ardından kurbanlıklarını kesmeye çalışan acemi kasaplar kendilerini kesti. Hastaneler yine acemi kasapların akınına uğradı. Kent merkezi, ilçe, belde ve köylerde satın aldıkları kurbanlıkları kendileri kesmeye çalışan, kesime yardımcı olan vatandaşlar kesici aletler ile veya hayvanın vurması sonucu yaralandı. Özellikle el, ayak ve bacak bölgelerinden bıçakla yaralandıkları görülen acemi kasaplar, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel hastaneye akın etti. Acil servislerde müdahaleleri yapılan acemi kasaplar taburcu olduktan sonra yeniden kurbanlıklarını pay etmeye gitti. Bu saate kadar kent merkezindeki kamu ve özel hastaneye 15'e yakın yaralının geldiği belirtildi. Hastaneye gelenler arasında durumu ağır olan yaralının bulunmadığı öğrenildi.

Erzincan'ın Üzümlü ilçesine bağlı Karakaya köyünde kurbanlık büyükbaş hayvanın kayması sonucu ayağında kırık oluşan Özkan Kayhan o anların nasıl olduğunu anlattı. Kayhan, “İki hayvan bindirmiştik arabaya. Arasından geçerken hayvan kaydı ayağımın üzerine düştü. Ayağımda ufak bir kırık oluştu” dedi.