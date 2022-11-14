Erzincan'da “Acil Obstetrik Bakım” konulu bilgilendirme eğitimi

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, anne ölümlerini azaltmak amacıyla Erzincan'daki hastanelerde görev yapan aile hekimlerine yönelik Acil Obstetrik Bakım (AOB) eğitimi verildi.

Erzincan'da anne ölümü ve bebek ölümü konularında farkındalığın arttırılması amacıyla, aile hekimlerine Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzm. Prof. Dr. Paşa Uluğ, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzm. Dr. Öğr. Üyesi Sevil Kiremitli, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Gülce Baranlı Aydınlıoğlu ve Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikobiyoloji Uzm. Doç. Dr. Faruk Karakeçili tarafından Toplum Sağlığı Merkezi Eğitim Salonunda iki tur şeklinde, ''Anne- Bebek Ölümü Önlenmesi Eğitimi'', ''Bebek Çocuk Ergen İzlem Eğitimi'' ve ''Viral Hepatitler Bilgilendirme Eğitimi'' verildi.

Konu ile ilgili, “Acil Obstetrik Bakım (AOB) gebelik, doğum ve doğum sonrası 42 gün içerisinde acil müdahale gerektiren durumlarda verilen hizmetler bütünüdür. AOB, güvenli annelik yaklaşımının çok önemli bir parçası olup kadın sağlığının niteliğini artırarak anne ölüm oranlarını azaltmaktadır” açıklamasında bulunuldu.