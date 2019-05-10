Erzincan'da ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor

Erzincan'da kamu kurum ve kuruluşların bahçelerinde ağaçlandırma çalışmaları yürütülüyor.

Erzincan'da 2019 yılında ağaçlandırma faaliyetlerinin tüm hızıyla devam ettiğini belirten Erzincan Orman İşletme İl Müdürü Tekin Işık, Özellikle Nisan ve Mayıs ayların da okul ve kurum ağaçlandırmalarına büyük önem verdiklerini belirtti.

Orman İşletme Müdürü Işık, “Kurumsal çalışmalar kapsamında bugün de Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüzün bahçesini güzelleştirmek adına dekoratif türlerde gül, alaca taflan, sürünücü ardıç türleri ile bahçemizi güzelleştiriyoruz. Erzincan ilimizde ki bu tür etkinliklerimizi farklı kurumlarda Sağlık il Müdürlüğümüzde de yaptık. Bu etkinliklerimiz artarak devam edecek" dedi

"Biz Ormancılar genellikle yükseklerde çalışırız" diyen Işık, "Burada amacımız şehrimiz de güzel olsun, bu etkinliklerimizi artırarak devam ettireceğiz. Erzincan ilimizde Nisan ve Mayıs ayları içerisinde yaklaşık 40 okulumuzda ağaçlandırma yaptık. Birçok cami bahçelerimizi ağaçlandırdık. Mezarlık ağaçlandırmaları yaptık. 40 Bin civarında fidanımızı hem vatandaşlarımıza ücretsiz dağıttık, hem de kurum bahçelerinde dikim işlemlerini gerçekleştirdik.

Bundan sonraki süreçte özellikle kurum amirlerimiz kurumlarının bahçelerinde ağaçlandırılacak alanları var ise Orman İşletme Müdürlüğümüz ile irtibata geçmeleri durumunda kurum bahçelerin de yardımcı olabiliriz. Yapmış olduğumuz ağaçlandırma işlemlerimiz tabi ki okul bahçelerimiz için de geçerli. " dedi.

Işık son olarak "Daha yeşil bir Erzincan için Erzincan iilimizin yeşil dokusuna katkı sağlamak için bizlerde orman işletme müdürlüğü olarak etkinliklerimizi artırarak devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı.