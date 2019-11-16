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Erzincan'da akıllı ineğe yoğun ilgi

Yaklaşık 5 yıl önce geliştirilen Dünyada ve Türkiye’de tek ve ödüllü proje olan akıllı inek projesinin tanıtımı Erzincan’da yoğun ilgi gördü.

Yaklaşık 5 yıl önce geliştirilen Dünyada ve Türkiye'de tek ve ödüllü proje olan akıllı inek projesinin tanıtımı Erzincan'da yoğun ilgi gördü.


Dünyada ve Türkiye'de tek ve ödüllü proje olan akıllı inek projesinin tanıtımına Erzincan'da başlandı. Cumhuriyet meydanında düzenlenen tanıtım programı açılış kurdelesinin kesilmesiyle başladı. Proje hakkında bilgiler veren Sait Durgun, çocuklarda süt ve ayran içme alışkanlığı kazandırabilmek amacıyla böyle bir proje geliştirdiklerini belirtti.


Proje hakkında verilen bilgilerin ardından akıllı ineği merak eden vatandaşlar meydana konulan akıllı inek maketinin etrafını sardı. Akıllı inek maketini yakından inceleyen Vali Arslantaş ve beraberindeki protokol üyeleri ise sistemin nasıl çalıştığıyla ilgili bilgiler alarak süt sağımı yaptılar. Vali Arslantaş, daha sonra açılışa katılan vatandaşlara ve çocuklara süt ikramında bulundu.

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