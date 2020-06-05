İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Erzincan'da alt yapı çalışmaları

Erzincan Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri Yunus Emre Mahallesi 588.

Sokakta alt yapı çalışmalarını gerçekleştiriyorlar.


Yapılaşmanın yeni başladığı yerlerde ve yeni bağlanan mahallelerde kanalizasyon alt yapısının bulunmadığı kısımlarda alt yapı çalışmalarını hızlı bir şekilde yürüten ekipler vatandaşların mağduriyet yaşamaması için mesai mefhumu gözetmeksizin 7/24 çalışmalarını sürdürüyorlar.


Konuyla ilgili açıklama yapan Su ve Kanalizasyon Müdürü Bahattin Kalkan, “Yaz döneminin gelmesi ile birlikte inşaat sektörü de çalışmalarına hız verdi. Bizde yeni yapılaşmanın olduğu bölgelerde alt yapı olmadığından dolayı konutlar teslim edilmeden çalışmalarımızı bitirmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Yeni bağlanan mahallelerimizde bazı kısımlarda alt yapı sorunları vardı onları da hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmak için ekiplerimizce hummalı bir çalışma sergiliyoruz. Çalışma arkadaşlarıma emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.