İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Erzincan'da “Amatör Spor Haftası" atletizm yarışmaları

Erzincan’da "Amatör Spor Haftası" etkinlikleri kapsamında, spor müsabakalarına başlandı.

Erzincan'da "Amatör Spor Haftası" etkinlikleri kapsamında, spor müsabakalarına başlandı. Bu kapsamda düzenlenen atletizm yarışları oldukça çekişmeli geçti.


Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünce 81 ilde sportif faaliyetlerle farkındalık oluşturarak, halkın düzenli fiziksel aktivite alışkanlığına özendirilmesi amacıyla "Amatör Spor Haftası" etkinlikleri gerçekleştirilmeye başlandı.


Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Tartan Atletizm pistinde düzenlenen Amatör Spor Haftası atletizm müsabakaları tamamlandı. Küçük kızlar, küçük erkekler ve yıldız kızlar 1000 metrede koşarken, yıldız erkekler ise 1500 metrede yarıştı.


Yapılan müsabakaların ardından dereceye giren sporculara düzenlenen tören ile madalyaları takdim edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.