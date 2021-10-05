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Erzincan'da “Amatör Spor Haftası"

Erzincan’da "Amatör Spor Haftası" etkinlikleri kapsamında, spor müsabakalarına başlandı.

Erzincan'da "Amatör Spor Haftası" etkinlikleri kapsamında, spor müsabakalarına başlandı. Bu kapsamda düzenlenen yarışlar oldukça çekişmeli geçti.


Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünce 81 ilde sportif faaliyetlerle farkındalık oluşturarak, halkın düzenli fiziksel aktivite alışkanlığına özendirilmesi amacıyla "Amatör Spor Haftası" etkinlikleri gerçekleştirilmeye başlandı.


Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde de birçok spor dalında etkinlikler ve yarışlar düzenlendi. Protokol ziyaretleriyle başlayan "Amatör Spor Haftası" takvimi şöyle açıklandı:


05 Ekim 2021 Salı


Amatör Spor Haftası Atıcılık İl Birinciliği Müsabakası


Saat: 15:30 Yer: Sporcu Eğitim Merkezi Atıcılık Poligonu


Amatör Spor Haftası Dart İl Birinciliği Müsabakası


Saat: 16:00 Yer: Atletizm Pisti


Amatör Spor Haftası Okçuluk İl Birinciliği Müsabakası


Saat: 17:00 Yer: Demirkent Sporcu Fabrikası


Amatör Spor Haftası Voleybol İl Birinciliği


Saat 18:00 Yer: Merkez Spor Salonu


06 Ekim 2021 Çarşamba


Amatör Spor Haftası Atletizm Kros İl Birinciliği Müsabakası


Saat: 10:00 Yer: Müstakil Atletizm Pisti Yanı


Amatör Spor Haftası Masa Tenisi İl Birinciliği Müsabakası


Saat: 17:30 Yer: Demirkent Sporcu Fabrikası


Amatör Spor Haftası Basketbol İl Birinciliği


Saat: 18.00 Yer: Merkez Spor Salonu


Amatör Spor Haftası Paten İl Birinciliği


Saat: 16.00 Yer: Belediye Binası Önü


07 Ekim 2021 Perşembe


Amatör Spor Haftası Jimnastik İl Birinciliği Müsabakası


Saat: 18:00 Yer: Demirkent Sporcu Fabrikası


Amatör Spor Haftası Voleybol İl Birinciliği


Saat: 18:00 Yer: Merkez Spor Salonu


Amatör Spor Haftası Bocce İl Birinciliği


Yer: Merkez Spor Salonu Yanı


09 Ekim 2021 Cumartesi


Amatör Spor Haftası Satranç İl Birinciliği Müsabakası


Saat: Yer: Demirkent Sporcu Fabrikası


10 Ekim 2021 Pazar


Amatör Spor Haftası Satranç İl Birinciliği Müsabakası


Saat: Yer: Demirkent Sporcu

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