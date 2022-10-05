Erzincan'da Amatör Spor Haftası, renkli görüntülere sahne oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından her yaştan insanın spor yapması ve farkındalık oluşturulması için her yıl ortaklaşa düzenlenen 'Amatör Spor Haftası' Erzincan'da Fatih Mahallesinde bulunan Atletizm Pistinde devam ediyor.

Amatör Spor Haftası etkinlikleri çerçevesinde çeşitli spor branşlarında gösteriler yapıldı. Renkli görüntülerin oluştuğu etkinliklere katılım yüksek oldu.