Erzincan’da ambulansın devrilmesi sonucu 3 sağlık görevlisi yaralandı.
Erzincan'da ambulansın devrilmesi sonucu 3 sağlık görevlisi yaralandı.
Kaza, bugün akşam saatlerinde Erzincan - Kemah kara yolu Acemoğlu mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, hasta naklinden dönen D.Ö., idaresindeki 24 BA 113 plakalı ambulans Acemoğlu mevkiinde virajı alamayarak yolun kenarındaki yaklaşık 3 metrelik şarampole devrildi. Kazada ambulansta bulunan 3 sağlık görevlisi yaralandı.
Yaralı sağlık görevlileri Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.