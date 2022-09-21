Erzincan'da anız yakmak yasak!

Erzincan'da son günlerde otluk, çalılık ve ağaçlık alanlarda artan yangınlar nedeniyle anız yakmanın yasak olduğu ve anız yakanların dekar başına 109,49 TL para cezası ödeyeceği hatırlatıldı.

Eylül ayında hızla kuruyan çalılık ve otluk alanlar yangın riskini arttırdı. Ormanlık alanlarda, tarla ve bahçelerde anız yakma, bağ bahçe temizliği, çöplerin ateşe verilmesi, piknik ve çoban ateşi, yol kenarlarına izmarit, cam şişe vb. çöp atma gibi orman yangınlarına sebebiyet verecek davranışlardan uzak durulması gerektiğini hatırlatan Erzincan Valiliği yangınlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

Konu ile ilgili olarak Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise, “Erzincan'da, hububat hasadını müteakiben toprak işlemede kolaylık sağlamak, hastalık ve zararlılarla mücadele etmek, yabancı ot kontrolü ve hasat sonrası artıkların yok edilmesi ve ikinci ürün ekimi için hazırlık yapmak maksadıyla yasak olduğu halde anız yakma olaylarıyla karşılaşılmaktadır.

Anızların yakılması münasebetiyle çevreye ve doğaya ciddi anlamda zarar verilmekte, orman yangınları, telefon ve enerji iletim hatlarının yanması, sis oluşumu nedeniyle çeşitli trafik kazalarına yol açmaktadır.

Komşu tarlalara yangın sıçraması, diğer ürün sahiplerini de mağdur etmektedir. Yerleşim birimlerine yakın yerlere hayvan barınaklarının ve yerleşim birimlerinin yanmasına sebep olmaktadır. Anız yakma sonucunda çıkan yangınlar, her yıl bölgemizde ve ülkemizde milyarlarca liralık maddi zararlara neden olmaktadır.

Anız yakmanın sayısız zararlarından bazıları şunlardır:

1- Anız yangınları toprak içerisindeki faydalı canlıların ve topraktaki organik maddenin yanarak yok olmasına neden olur.

2- Anız yakılan toprakta bitkilere yarayışlı besin maddeleri azalmakta ve zamanla toprağın verimliliği düşmektedir. Verimli tarım topraklarımız zamanla verimsiz çorak topraklar haline gelmektedir.

3- Anız yakılması su ve rüzgâr erozyonunu artırmakta, bu nedenle toprağın en değerli üst katmanları rüzgâr ve su ile taşınarak yok olmaktadır.

4- Anız yakma sonucunda doğal denge bozularak zararlı böcekler ve hastalıklar çoğalmaktadır.

Anızı yakmak yerine, hasat sırasında biçerdöverlerin biçimi mümkün olduğu kadar alçaktan yaptırılmalıdır. Anızın yakılması yerine toprağa karıştırılması ile toprağın organik madde içeriği artar, toprakta bitkiye yarayışlı besin maddeleri artar, topraktaki azot miktarını arttırır ve bir sonraki yıl toprağa verilecek gübre miktarını azaltır. Erozyona karşı toprak direnci artar, toprakta tutulan su miktarı artar böylece bitkiler kuraklıktan daha az etkilenirler” denildi.

“Erzincan Valiliği genelgesi ile Erzincan sınırları içerisinde anız yakmak yasaklanmıştı”

Anız yakma yasağına uymayanlar hakkında 2872 sayılı Çevre Kanunu, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ile 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32'nci (Emre aykırı davranış) maddeleri gereğince işlem yapılacaktır.

2022 yılı için anız yakanlara dekar başına 109,49 TL idari para cezası uygulanacaktır. Anız yakma fiilinin orman ve sulak alanlara bitişik yerler ile meskûn mahallerde işlenmesi durumunda ceza beş kat artırılır.