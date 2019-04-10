Erzincan'da "Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı" eğitimi verildi

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü tarafından "Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı" eğitimi verildi.

Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Çocuk, Ergen Kadın Üreme Sağlığı (ÇEKÜS) birimi tarafından Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi ve Özel Neon Hastanesinden katılımcılara "Emzirmenin Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı" kapsamında "Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı" eğitimi verildi. Merkez Toplum Sağlığı Merkezinde verilen 17 saat teorik, 3'er saat pratik uygulama ile eğitim tamamlandı.

1991 yılından bugüne kadar Sağlık Bakanlığı ve UNICEF işbirliğinde temel amacı emzirmenin korunması, özendirilmesi ve desteklenmesi olan “Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı” sürdürülüyor. Bu program çerçevesinde tüm Türkiye'de gebelik döneminden başlanarak annelere “ilk 6 ay sadece anne sütü verilmesi ve 6. aydan sonra uygun besinlerle beraber emzirmenin 2 yaş ve ötesine kadar devam ettirilmesi” öğütleniyor.

Eğitilmiş sağlık personeli ile gebeliklerinden itibaren anne adaylarını anne sütü ve emzirme konusunda bilgilendiren, doğumdan hemen sonra annelere bebeklerini nasıl emzirecekleri konusunda yardımcı olan hastanelere ‘'Bebek Dostu Hastane'' ve bu hastanelerin yedi adım doğrultusunda çalışmalarını tamamlayan Yenidoğan Yoğun Bakım Birimleri ‘'Bebek Dostu Yenidoğan Yoğun Bakım'' unvanı alıyor.