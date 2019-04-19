Erzincan'da Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı Eğitimleri verildi

Erzincan'da emzirmenin teşviki ve bebek dostu sağlık kuruluşları programı kapsamında Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı eğitimi verildi.

Çocuk, Ergen Kadın Üreme Sağlığı (ÇEKÜS) Birimi tarafından Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi ve Özel Neon Hastanesinden katılımcılara emzirmenin teşviki ve bebek dostu sağlık kuruluşları programı kapsamında Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı eğitimi verildi. Merkez Toplum Sağlığı Merkezinde Hemşire Hatice Durğun, Ebe Zehra Güneş, Ebe Burcu Genç, Hemşire Nesrin Başakın, Ebe Asel Fatma Utku tarafından verilen eğitim 17 saat teorik, 3'er saatlik pratik uygulama ile tamamlandı.

Katılımcılara belgeleri Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr.Öğr.Üyesi Arif Onur Eden ve Sağlık ve Bakım Hizmetleri Müdürü Arzu Erdinç ve eğitimciler tarafından takdim edildi.