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Erzincan'da araç camları buz tuttu

Doğu Anadolu Bölgesinde soğuk hava etkisini artırırken Erzincan’da araç camları buz tuttu.

Doğu Anadolu Bölgesinde soğuk hava etkisini artırırken Erzincan'da araç camları buz tuttu.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Anadolu genelinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.


Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere, vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte olduğu bildirildi.


Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan Göle'de eksi 9, Erzincan Refahiye'de eksi 5, Iğdır Karakoyunlu'da eksi 3, Ağrı Diyadin'de eksi 5, Kars Sarıkamış'ta eksi 7, Erzurum Hınıs'ta eksi 6 derece olarak ölçüldü.


Öte yandan araçların camlarının buz tuttuğu Erzincan'da sürücüler sabah işe gitmeden önce otomobillerinin camını kazıdı.


Erzincan'da soğuk kış günlerinin kendini iyice hissettirmeye başladığını belirten araç sürücüsü Sedat Yılmaz, “Artık soğuklar başladı. Sabah araçların camları buz tutuyor. Akü süzmesin diye de araçların üzerine battaniye seriyoruz. Kışın zor oluyor” dedi.

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