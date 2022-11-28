Erzincan'da araç camları buz tuttu

Erzincan'da gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 4 dereceye kadar indi. Kent merkezinde soğuk hava nedeniyle araç camları buz tuttu.

Gece saatlerinde hava sıcaklığın hissedilir derecede düştüğü Erzincan'da sabah erken saatlerde işlerine gitmek için sokağa çıkan vatandaşlarda buz mesaisi başladı. Aşırı soğuktan araçlarının camları buz tutan vatandaşlar yaklaşık 15 dakika araçlarının ısınması ve araç camlarının buzunu temizlemekle uğraşıyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesinin görüldüğü bölgede sıcaklık mevsim normalleri civarında seyredecek. Bölgede rüzgârın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

‘Buzlanma ve don uyarısı'

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgârın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Gece ve sabah saatlerinde bölgemiz genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta sürücüler olmak üzere, yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.