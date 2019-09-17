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Erzincan'da araç yangını

Erzincan’da bir otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Erzincan'da bir otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.


Erzincan - Kemah yolu, Talip Kaban Bulvarı üzerinde gece saatlerinde meydana gelen olayda, 24 UC 102 plakalı otomobilde elektrik aksamından kaynaklı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın aracın ön kısmını sardı. Sürücü kendini dışarı atarak durumu itfaiye ve polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürdü.


Hasar görüp kullanılamaz hale gelen otomobil çekiciyle yoldan kaldırıldı.

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