Erzincan'da araç yüklü tırda yangın çıktı

Tır üzerinde bulunan 7 araçtan 3'ü kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Sivas istikametinden Erzincan istikametine seyir halinde olan Osman Çevik idaresindeki 06 JSY 78 plakalı araç Erzincan'a 20 kilometre kala aniden alev aldı. Durumu fark eden Osman Çevik, aracı durdurarak yangın tüpleri ile müdahale etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı.

Olay yerine gelen Erzincan İtfaiyesi yangını daha fazla büyümeden kontrol altına aldı. Tırın üzerinde bulunan 7 araçtan 3'ü yangından dolayı kullanılamaz hale geldi. Olay yerine gelen polis ve jandarma yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma yürüttü. Yangın nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol alınan güvenlik önlemlerinin ardından tekrar ulaşıma açıldı.

Yangın ile ilgili konuşan tır şoförü Osman Çevik, "Sakaltutan'dan aşağı iniyordum. Fren kullanmıyordum. Balata da ısınma, tütme falan olmadı. Telefon ile konuşurken patlama sesi duydum. İndim aşağı yangın tüpünü aldım araçları kurtarayım dedim. Ancak aracın içi duman olduğu için müdahale edemedim. İtfaiyeyi aradım itfaiye geç geldi. Ben 30 yıllık şoförüm balatalardan olsa ben anlardım. İtfaiyeden arkadaşlar yukarıdaki araçtan mazot aşağı doğru sızmış yangın ondan çıkmış dediler. İlk olarak lastik patlaması sesi duydum. Lastik patlayınca kıvılcım çıktı, yangın çıkmaya başladı. Araçları kurtarayım dedim arkadaşlar geldi beraber yangın tüpleriyle müdahale etmeye çalıştık" dedi.