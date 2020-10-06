Erzincan'da aracın ön tamponuna zulalanmış 5 kilo 49 gram metamfetamin uyuşturucu ele geçirildi

Erzincan'da yol uygulamasında aracın ön tamponuna zulalanmış 5 kilo 49 gram metamfetamin uyuşturucu ele geçirildi.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Erzincan-Erzurum karayolu üzerinde risk analizine dayalı yapılan yol uygulamasında; saat 23.15 sıralarında şüphe üzerine durdurulan 25 plakalı araçta yapılan kontrollerde, aracın ön tamponuna zulalanmış vaziyette 10 paket halinde toplam ağırlığı 5 kg 49 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan S.Ö. (37) ve T.Ö. (26) isimli şahıslar hakkında TCK 188 (Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti) kapsamında yasal işlem başlatılarak, olay ile bağlantılı oldukları tespit edilen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.