Erzincan'da aralık ayında 124 trafik kazası meydana geldi

Erzincan'da il ve bölge trafik mıntıkasında aralık ayında 71 maddi hasarlı ve 52 yaralamalı ve 1 ölümlü olmak üzere toplamda 124 trafik kazası meydana geldi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü 01- 31 Aralık 2022 trafik denetimleri ve istatistikleri açıklandı.

Buna göre, 15 bin 533 araç denetimden geçti. Bir ay içerisinde 71 maddi hasarlı, 52 yaralamalı ve 1 ölümlü trafik kazası meydana geldi. 784 sürücüye ve 3 bin 727 plakaya cezai işlem uygulanarak 52 araç trafikten men edildi. 41 kişiye de alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldı.

Öte yandan trafik ekiplerince, 4 bin 371 yük taşıyan araç, 784 yolcu taşıyan otobüs, 31 motosiklet kontrol edilerek, 4 bin 383 emniyet kemeri, 172 okul servisi, 2 bin 433 alkol, 4 bin 681 diğer uygulamalar gerçekleştirildi.