Erzincan'da aralıklı yağmur ve rüzgar

Erzincan'da aralıklı yağmur yağışı ve rüzgar etkisini sürdürüyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağışlı geçecek. Yağışların yer yer yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esecek.

“Çığ, buzlanma ve don uyarısı”

Bölgede yüksek kar örtüsü bulunan dik eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan, buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta sürücüler olmak üzere vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

“Kuvvetli rüzgâr uyarısı”

Bölge genelinde (Erzincan, Erzurum, Ardahan ve Bayburt) rüzgârın güney yönlerden fırtına (50-80 km/saat), yüksek kesimlerde kuvvetli fırtına yer yer hamleli tam fırtına (80-100 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, toz taşınımı ve toz fırtınası gibi oluşması muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın Pazartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.