Erzincan'da aranan 38 kişi yakalandı

Erzincan'da 1-15 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 38 şüpheli gözaltına alındı.

Ekipler 12 bin 134 araçtan 125 sürücüye ceza uyguladı ve 40 aracı trafikten men etti. Uygulamalarda 2 tabanca, 2 kesici alet, 1 av tüfeği, 3 bin 400 paket kaçak sigara, 977 gram esrar, 140 sentetik ecza ve 11 sahte belge ele geçirildi. Ayrıca, kent genelinde yurda kaçak yollarla girdikleri belirlenen 14 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 1-15 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 38 şüpheli gözaltına alındı, 281 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı. Ekipler, kontrol ettikleri 12 bin 134 araçtan 125 sürücü ile 196 plakaya ceza uyguladı, 40 aracı da trafikten men etti.

Uygulamalarda, 2 tabanca, 2 kesici alet, 1 av tüfeği, 3 bin 400 paket kaçak sigara, 977 gram esrar, 140 sentetik ecza ve 11 sahte belge ele geçirildi. Kent genelinde yurda kaçak yollarla girdikleri belirlenen 14 düzensiz göçmen yakalandı.