Erzincan'da Arapça mütercimlik tercümanlık mülakatları yapıldı

Hac-umre organizasyonları Arapça mütercimlik tercümanlık bölge mülakatı Erzincan'da yapıldı.

Hac ve umre organizasyonlarında Arapça mütercimlik tercümanlık olarak görevlendirilecek personel için bölge yarışması Erzincan'da gerçekleştirildi. 2023 yılı ve devam eden yıllarda düzenlenecek olan hac ve umre organizasyonlarında kutsal yolculuğa çıkacak olanlara hizmet sunmak amacıyla görevlendirilecek olan müftülük personelinin seçimine esas olmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığınca yürütülen Arapça mütercim tercüman bölge mülakatı Erzincan'da gerçekleştirildi. Bölge illerde görev yapan 47 personelin katılımıyla Erzincan İl Müftülüğü kütüphane salonunda gerçekleştirilen mülakata, Hac ve Umre Eğitim Daire Başkanı Remziye Köroğlu Komisyon Başkanı, Başkanlık Vaizi Mustafa Acar ve Diyanet İşleri Başkanlığı DİYK Uzmanı Ahmet Yıldız ise komisyon üyesi olarak rehberlik etti.