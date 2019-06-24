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Erzincan'da arpa tarlasında yangın

Erzincan’da arpa tarlasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Erzincan'da arpa tarlasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre yangın, Erzincan merkeze bağlı Bahçeyazı köyü mevkiindeki Yunus Bayrak isimli çiftçiye ait arpa ekili tarlada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, arpa ekili alanda çıkan yangını büyümeden söndürdü.


Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma sürüyor.

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