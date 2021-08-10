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Erzincan'da "Asayiş, Güven ve Huzur" uygulaması

Erzincan’da polis ekipleri tarafından huzur uygulaması gerçekleştirildi.

Erzincan'da polis ekipleri tarafından huzur uygulaması gerçekleştirildi.


Erzincan Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve trafik ekipleri tarafından günün farklı saatlerinde ve kent merkezinin çeşitli yerlerinde asayiş, güven ve huzur uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında yapılan denetimlerde şüpheli görülen araçlar durdurularak kimlik kontrolü yapılırken, araçlar da trafik yönünden incelendi.


Akşam saatlerinde de gerçekleştirilen denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Ekipler vatandaşlara trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulunurken, denetimler karşısında gösterdikleri duyarlılıktan dolayı da teşekkür ettiler.

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