Erzincan'da Asayiş Koordinasyon toplantısı yapıldı

İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon toplantısı Vali Mehmet Makas başkanlığında; 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Ali Öztürk, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, İl Jandarma Komutanı ve İl Emniyet Müdür Yardımcısının katılımıyla, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıda; vatandaşlarımızın huzur ve güven ortamında hayatlarını sürdürmelerini sağlamak adına ilimiz genelinde alınan güvenlik tedbirlerine ilişkin değerlendirmeler ele alındı.

İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon toplantısının ardından ilçelerin ihtiyaçlarını, sorunlarını, yatırımlarını ve projelerini değerlendirmek amacıyla ilçe kaymakamları ve ilgili kamu kurum yöneticileri ile toplantı gerçekleştiren Vali Mehmet Makas, ilçelerdeki çalışmalar hakkında kaymakamlardan bilgi aldı.