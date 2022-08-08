Erzincan'da asayiş uygulaması

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, her zaman ve her yerde güvenlik güçlerinin varlığını vatandaşa hissettirerek alanda görünür olunması amacıyla başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması, varsa suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik kent genelinde “Genel Asayiş Uygulaması” gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen uygulamalar çerçevesinde, 416 kişinin GBT/KİHBİ/UYAP sorgulaması, 279 aracın denetim ve kontrolü yapıldı.

Yapılan denetimlerde, 3 araç sürücüsüne KTK 34/a, muayenesi yapılmamış bir aracın trafiğe çıkmaktan bin 281 TL, 1 araç sürücüsüne KTK 23/3-b-1, tescilli araca yönetmelikte öngörülen sayıda tescil plakası takmamaktan 750 TL, 1 araç sürücüsüne KTK 23/3-a-1, yönetmelikte belirtilen nitelik veya ölçülere aykırı plaka takmaktan 750 TL, 2 araç sürücüsüne KTK 91, zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmamaktan 392 TL, 1 araç sürücüsüne KTK 23/2-a, araç tescil belgesini araçta bulundurmamaktan 166 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda, “Türk Polis Teşkilatı olarak, başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması, suç delillerinin ele geçirilmesi ve trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalarımızı yasal sınırlar içerisindeki görev, yetki ve sorumluluklarımıza bağlı kalarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tavizsiz bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.