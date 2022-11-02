Erzincan'da asayiş uygulaması

Gerçekleştirilen uygulamalar dahilinde, 936 şahsın GBT/KİHBİ/UYAP sorgulaması, 374 aracın denetim ve kontrolü yapılarak: 3 araç sürücüsüne KTK 34/b, Muayenesi yapılmamış bir araçla trafiğe çıkılması nedeniyle trafikten men edilen araca verilen izin süresinin sonunda, aracın muayenesi yapılmadan trafiğe çıkmaktan 2.664 TL, 2 araç sürücüsüne KTK 91, zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmamaktan 784 TL, 1 araç sürücüsüne KTK 63, araçlarda nicelik ve nitelikleri yönetmelikte belirtilen şartlara uygun ışık donanımı bulundurmamaktan 888 TL, 1 araç sürücüsüne KTK 23/4, tescilli aracı plakasız kullanmaktan 3.091 TL, 6 araç sürücüsüne KTK 34/a, muayenesi yapılmamış bir aracın trafiğe çıkmaktan 2.562 TL, 1 araç sürücüsüne KTK 36/3-a, sürücü belgesiz olarak motorlu araç kullanmak ve kullandırmaktan 3.674 TL, 1 araç sürücüsüne KTK 32/3, mevzuata uygun olarak yapıldığı belgelenemeyen teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olmasından 1.823 TL, 2 araç sürücüsüne KTK 48/5, hususi otomobili 0,50 promilin üzerinde alkollü olarak kullanmak, Hususi otomobil dışında kalan diğer araçları 0,20 promil üzerinde alkollü olarak kullanmaktan 3.646 TL, 2 şahsa TCK 179/3, trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan adli işlem yapıldı.