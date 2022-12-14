Erzincan'da asayiş uygulaması

Erzincan'da polis ekiplerince il genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması ve terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin engellenmesi amacıyla önleyici ve caydırıcı tedbirlerin alınması amacıyla Erzincan il genelinde “Genel Asayiş Uygulaması” gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen uygulamalar çerçevesinde, 2 bin 156 şahsın GBT/KİHBİ/UYAP sorgulaması, bin 285 aracın denetim ve kontrolü yapılarak; 3 araç sürücüsüne KTK 44/1-b, Araç kullanırken sürücü belgesini yanında bulundurmamak ve yetkililerin her isteyişinde göstermemekten bin 281 TL, 2 araç sürücüsüne KTK/64-1-b-5, Yönetmelikte belirlenen esaslara aykırı ışık takmak ve kullanmaktan 392 TL, 5 araç sürücüsüne KTK 34/a, Muayenesi yapılmamış bir aracın trafiğe çıkmaktan 2 bin 135 TL, 6 araç sürücüsüne KTK 91, Zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmamaktan bin 176 TL, 3 araç sürücüsüne KTK 73/c, Seyir halinde cep veya araç telefonu ya da benzer haberleşme cihazlarını ele alarak kullanmaktan bin 281 TL, 7 araç sürücüsüne KTK 48/5, Hususi otomobili 0,50 promilin üzerinde alkollü olarak kullanmak, Hususi otomobil dışında kalan diğer araçları 0,20 promil üzerinde alkollü olarak kullanmaktan 12 bin 761 TL, 1 araç sürücüsüne KTK 23/4, Tescilli aracı plakasız kullanmaktan 3 bin 091 TL, 2 araç sürücüsüne KTK 36/3-a, Sürücü belgesiz olarak motorlu araç kullanmak ve kullandırmaktan 7 bin 348 TL, 7 kişiye TCK 179/3, Trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan adli işlem uygulandı..

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Türk Polis Teşkilatı olarak, başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması, suç delillerinin ele geçirilmesi ve trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalarımızı yasal sınırlar içerisindeki görev, yetki ve sorumluluklarımıza bağlı kalarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tavizsiz bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz” denildi.