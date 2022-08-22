Erzincan'da asfalt çalışması

Erzincan'da asfalt serim çalışmaları devam ediyor. Şehir genelinde asfaltsız sokak olmaması için çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, 12 sokakta asfalt serim çalışmalarını tamamladı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen asfalt çalışmaları Kavakyolu yerleşkesinde devam etti. Asfalt çalışmaları dahilinde programa alınan Kavakyolu yerleşkesindeki 11 tane sokak ve Ergenekon Mahallesi 149. sokakta asfalt serim çalışmalarını tamamladı.

Programlar dahilinde şehrin dört bir yanında asfalt serim çalışmalarını gerçekleştiren Erzincan Belediyesi bu hafta Ergenekon Mahallesi 149. Sokak, Gölcük Mahallesi 429., 432., 436., 437., 451., 450., 452., 453., ve 473. Sokaklar, Hamidiye Mahallesi 223. Ve 242. Sokaklar olmak üzere toplam 12 tane sokakta asfalt serim çalışmalarını gerçekleştirdi. Toplamda bin 700 m asfalt serimi yapılan sokaklarda 3 bin 464 ton asfalt kullanıldı.