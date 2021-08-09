Erzincan'da aşılama oranında artış

Sağlık Bakanlığı, Türkiye genelinde son 24 saatte 117 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 23 bin 731 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 9 Ağustos'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 23 bin 731 vaka tespit edildi.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 117 oldu. Son 1 günde toplam 245 bin 253 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 7 bin 365 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 67,89 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 47,75 olurken, uygulanan 1., 2. ve 3. doz toplamı 77 milyon 552 bin 661'e yükseldi.

Bakanlığın tablosuna göre Erzincan yüzde 65,0 oranla aşılamada yükselerek sarı renkli kategoride yer aldı.

Erzincan Valisi Mehmet Makas, hedefin mavi kategori olduğunu ifade ederek, “Teşekkürler Erzincan. Aşılamada yüzde 65 bandını geçerek sarı kategori illerimiz arasına girdik. Pandemi ile mücadelede en önemli gücümüz aşı. Mavi kategori için tüm hemşehrilerimizi aşıya davet ediyorum” dedi.