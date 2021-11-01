Erzincan'da ata sporu cirit yaşatılıyor

Erzincan'da atlı spor kulüplerince düzenlenen müsabakalarla ata sporu cirit yaşatılıyor.

Genellikle hafta sonu düzenlenen hazırlık karşılaşmalarına vatandaşların yanı sıra turistler de ilgi gösteriyor. Erzincan cirit sahasında düzenlenen hazırlık karşılaşması renkli görüntülere sahne oldu. Kıyasıya mücadelenin gerçekleştiği gösteri müsabakasında zaman zaman atlar ve sporcular zor durumda kaldı. Nefes kesen mücadeleyi turistler de ilgiyle takip etti. Karşılaşmanın ardından sahaya inen çocuklar da ebeveynleri nezaretinde atlara binerek tur attı.

Erzincan'da düzenlenen gösteri müsabakalarının yıl boyunca devam ettiğini belirten ciritçiler, “Ata sporu cirit oyununu yaşatmak için bizler devam ediyoruz. Alttan nadir yeni ciritçiler yetişiyor. Daha fazla bu spora destek bekliyoruz” dediler.