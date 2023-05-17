Erzincan'da atıcılık il birinciliği müsabakaları yapıldı.

15-21 Mayıs 2023 Gençlik Haftası ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri Erzincan'da düzenlenen sportif faaliyetlerle devam ediyor.

Etkinlikler çerçevesinde atıcılık il birinciliği müsabakaları yapıldı. Poligonda düzenlenen müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalya ve kupaları Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu tarafından takdim edildi.