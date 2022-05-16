Erzincan'da avcılar eğitimden geçiyor

Erzincan'da bilinçli ve sürdürebilir av için avcılık eğitim kursları veriliyor.

Erzincan Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından avcılık kursları düzenlenmeye devam ediyor. DKMP ekiplerinin İliç Büyükarmutlu köyünde vermiş olduğu eğitim kursunda avcı adayları hazır bulundu. Kursta avcılara av ve yaban hayvanlarını, yaşama ortamlarını, bunların korunmasını ve geliştirilmesini, av ve yaban hayatı yönetimi gibi bilgilerin yanı sıra av köpekleri, avda kullanılan yırtıcılar, sağlık bilgisi, ilk yardım, av silahlıları ve uygulaması, avcılığın tarihi felsefesi ve özü, av için gerekli bilgiler, avcılıkta ahlaki bilgiler, ekoloji bilgisi ve çevrenin korunması ve yurdumuzda av hayvanları başlıkları çerçevesinde kursiyerlere detaylı bilgiler veriliyor. Ayrıca kursta avcılığın, av turizminin, yaban hayvanlarının üretiminin, toplumun bilinçlendirilmesi, avcıların eğitimi, av ve yaban hayatına ilişkisi ile ilgili avcı eğitim kursu verildi. Yapılan eğitimin sonunda ise yapılacak olan sınavda başarılı olan adaylar ‘Avcılık Belgesi' almaya hak kazanacak.