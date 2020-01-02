İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Erzincan'da baca yangını korkuttu

Erzincan’da bir evin çatısında çıkan baca yangını korkuya neden oldu.

Erzincan'da bir evin çatısında çıkan baca yangını korkuya neden oldu.


Olay, saat 11. 00 sıralarında Erzincan merkez Atatürk Mahallesi 380. sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir evin çatısından alevlerin yükselmesi üzerine durum itfaiyeye haber verildi. Kısa bir süre içerisinde yangının bulunduğu adrese ulaşan itfaiye ekipleri müdahalede bulundu.


İtfaiye ekipleri, gerekli tedbirleri alarak yangının büyümesi ve yayılmasını önleyip söndürme ve soğutma çalışması yaptı.


Soba bacasından kaynaklanan yangında çatıda hasar oluştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.