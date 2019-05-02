İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Erzincan'da Bağımlılık ile Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Erzincan’da Vali Ali Arslantaş başkanlığında Bağımlılık ile Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı.

Erzincan'da Vali Ali Arslantaş başkanlığında Bağımlılık ile Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı.


Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Ali Arslantaş başkanlığında; İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hasan Aksoylu, İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Erkan Hirik ve ilgili kurum ve kuruluş müdürlerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Toplantıda Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ve Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü tarafından bağımlılıkla mücadele konusunda yapılan çalışmaları içeren sunumlar yapıldı. Ayrıca Sivil Toplum Kuruluşlarından "Yeşilay Cemiyeti Erzincan İl Temsilciliği" tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgi paylaşımı yapıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.