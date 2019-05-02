Erzincan'da Bağımlılık ile Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Erzincan'da Vali Ali Arslantaş başkanlığında Bağımlılık ile Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı.

Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Ali Arslantaş başkanlığında; İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hasan Aksoylu, İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Erkan Hirik ve ilgili kurum ve kuruluş müdürlerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Toplantıda Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ve Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü tarafından bağımlılıkla mücadele konusunda yapılan çalışmaları içeren sunumlar yapıldı. Ayrıca Sivil Toplum Kuruluşlarından "Yeşilay Cemiyeti Erzincan İl Temsilciliği" tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgi paylaşımı yapıldı.