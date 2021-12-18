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Erzincan'da “Bağımlılıkla Mücadele Seferberliği” semineri düzenlendi

Erzincan’da Bağımlılıkla Mücadele Seferberliği kapsamında yükümlülere seminer verildi.

Erzincan'da Bağımlılıkla Mücadele Seferberliği kapsamında yükümlülere seminer verildi.


Cumhurbaşkanlığı Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu'nun 2021 yılında toplumun tüm kesimlerinin katılımıyla başlattığı “Bağımlılık ile Mücadele Seferberliği” kapsamında Erzincan Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde yükümlülere seminer düzenlendi.


Erzincan İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Halk Sağlığı birimi tarafından program kapsamında düzenlenen seminerde "Uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin zararları, uyuşturucu kullanımı sonrası fizyolojik değişiklikler, ruhsal durum değişiklikleri, bedendeki olumsuz değişiklikler, bağımlılık ile ilgili doğru zannedilen yanlışlıklar” konuları kapsamında sunumlar gerçekleştirildi.

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