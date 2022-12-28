İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Erzincan'da başıboş sokak köpekleri tehlike saçıyor

Erzincan’da sokak köpeğinin ayağından ısırdığı kadın yaralandı.

Erzincan'da sokak köpeğinin ayağından ısırdığı kadın yaralandı.


Olay, Mengüceli Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, okuldan dönen çocuklara karşı hırlayan sokak köpeği küçük çocukları korumak isteyen 22 yaşındaki kadını ayağından ısırdı. Daha sonrada kaçtı. Ayağından yaralanan kadın Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek tedavi oldu.


Tedavisinin ardından kadın polis merkezine giderek yaşadığı olay hakkında şikayetçi oldu.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.