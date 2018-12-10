Erzincan'da Bayanlara Yönelik Kur'an Kursu Devam Ediyor

Erzincan'da yetişkinlilere yönelik verilen Kur'an Kursları devam ediyor. İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin Şekerci İsmail Yalçınkaya Kız Kur'an Kursunu ziyaret edip, kursiyerlerle sohbet etti.

İl Müftüsü Çetin gerçekleştirdiği ziyarette, “Yetişkinlere yönelik ziyaret ettiğimiz kurslarda bir hanımefendinin söylemiş olduğu şu sözler beni gerçekten çok etkiledi. “Kur'an Kursuna kaç yıldır devam ediyorsunuz?” dediğimde, “3 yıldır devam ediyorum.” “Peki, ne yapıyorsunuz, 3 yıldır ne elde ettiniz burada?” dediğimde “dini bilgilerimi tamamladım, Kur'an-ı Kerim'i daha iyi okumaya, tecvidli okumaya başladım” dedi. Burada bir kardeşimiz çok enteresan bir söz söyledi, “Ben burada sosyal hayatı daha renkli ve anlamlı bir şekilde yaşıyor, kendimi yalnızlıktan kurtulmuş hissediyorum” ifadesini kullandı. Sosyal iyileştirme açısından da kurslarımızın önemli bir işlev gördüğünü hissettim. Bu yönüyle baktığımda yapılan hizmetlerin çok daha faydalı olduğu kanaatindeyim, bütün kardeşlerimizi bu kurslarımıza katılmaya davet ediyorum” dedi.

Erzincan İl Müftüsü Çetin, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında hanımlara yönelik gündüzlü Kur'an Kurslarında toplam 1763 bayanın eğitim gördüğünü belirtti.