Erzincan'da bayram öncesi gıda denetimleri arttırıldı

Erzincan genelinde, Kurban bayramı öncesi gıda üretimi yapılan noktalarda denetimler artırıldı. Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şubesi ekipleri Kurban Bayramı öncesinde imalathanelerde ve satış yerlerinde yoğun bir denetim uyguluyor. Gıda işletmelerinde yapılan denetimler Kurban Bayramına yaklaştığımız bu günlerde kapsamlı olarak sürdürülüyor. Denetimi yapılan işletmelerde mevzuata uygunluk, işyeri ve personel hijyeni, gıda güvenliği ve halk sağlığı açısından tehlike oluşturabilecek durumlar başta olmak üzere, tüketimi artacak ürünlerin ve bu ürünleri üreten işletmelerin denetimleri arttırıldı. Başta pide ve ekmek üreten fırınlar olmak üzere; unlu mamuller, tatlı üretim ve satış yerleri, lokanta ve restoranlar, kafeler, kuruyemişçiler, kasaplar, manavlar, market ve bakkalların denetimine ağırlık verildi.

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şubesi'nden yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın gıda ile ilgili herhangi bir sorunla karşılaşmaları halinde Alo 174 Gıda Hattı, 24 saat boyunca hizmet vermek için açık bulunuyor. İster üretim isterse de satış yerlerinden herhangi biri için her türlü şikâyetlerini Alo 174 Gıda Hattı'nı arayarak bildirebilirler.” denildi.